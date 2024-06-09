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Байден та Макрон погодили використання прибутку від заморожених активів рф для України

17:07, 9 червня 2024
Лідери також зобов’язались підтримувати зусилля щодо їхньої передачі в рамках G7 і ЄС.
Байден та Макрон погодили використання прибутку від заморожених активів рф для України
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Президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон погодили використання прибутку від заморожених активів рф для України. Про це йдеться у спільній заяві, передає Білий дім.

Лідери також зобов’язались підтримувати зусилля щодо їхньої передачі в рамках G7 і ЄС.

«Президенти зобов’язуються підтримувати зусилля в рамках Європейського Союзу та Великої сімки, спрямовані на спрямування надзвичайних прибутків від заморожених російських активів на користь України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем і процесів прийняття рішень», — йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що міністри фінансів G7 підтримують ідею закривати кредит для України російськими замороженими активами.

Також повідомлялося, що члени G7 не планують розморожувати активи рф, доки держава-окупант самостійно не заплатить Україні компенсацію за завдані війною збитки.

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