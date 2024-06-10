Що робити, якщо генератор стоїть на вулиці, але пішов дощ: поради рятувальників

Генератор має завжди залишатися на вулиці, але ви можете подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів.

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Рятувальники розповіли, яких правил варто дотримуватися, ховаючи генератор від дощу. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Найголовніше правило — ні в якому разі не вносити генератор у приміщення: на балкон, у під’їзд, магазин чи кав’ярню. Адже під час роботи виділяються токсичні речовини, від яких можна отруїтися.

Генератор має завжди залишатися на вулиці, але ви можете подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів.

Також важливо врахувати наступне:

Заховавши генератор під накриття, до нього має бути доступ чистого прохолодного повітря. Якщо ви заховали генератор у спеціальний контейнер, потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів. Генератор не повинен перегріватись.

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