Что делать, если генератор стоит на улице, но пошел дождь: советы спасателей

Спасатели рассказали, какие правила следует соблюдать, скрывая генератор от дождя. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Самое главное правило – ни в коем случае не вносить генератор в помещение: на балкон, в подъезд, магазин или кафе. Ведь при работе выделяются токсичные вещества, от которых можно отравиться.
Генератор должен всегда оставаться на улице, но вы можете позаботиться о специальном навесе, который защитит прибор от осадков.
Также важно учесть следующее:
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