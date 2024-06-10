Что делать, если генератор стоит на улице, но пошел дождь: советы спасателей

Генератор должен всегда оставаться на улице, но вы можете позаботиться о специальном навесе, который защитит прибор от осадков.

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Спасатели рассказали, какие правила следует соблюдать, скрывая генератор от дождя. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Самое главное правило – ни в коем случае не вносить генератор в помещение: на балкон, в подъезд, магазин или кафе. Ведь при работе выделяются токсичные вещества, от которых можно отравиться.

Генератор должен всегда оставаться на улице, но вы можете позаботиться о специальном навесе, который защитит прибор от осадков.

Также важно учесть следующее:

Спрятав генератор под накрытие, к нему должен быть доступ чистого прохладного воздуха.

Если вы спрятали генератор в специальный контейнер, необходимо предусмотреть систему вывода выхлопных газов.

Генератор не должен перегреваться.

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