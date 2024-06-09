$10 000 взятки за решение земельного вопроса для строительства амбулатории: в Киевской области задержали депутата

Полицейские задержали фигуранта при получении им неправомерной выгоды.

В Киевской области полиция сообщила о подозрении депутату, который требовал у гражданина неправомерную выгоду за решение вопроса аренды земельного участка коммунальной собственности для строительства частной медицинской амбулатории.

Как сообщила полиция Киевской области, используя свой статус депутата, подозреваемый обещал предпринимателю способствовать положительному решению вопроса аренды земельного участка коммунальной собственности в центре города Мироновка.

Полицейские задержали фигуранта при получении неправомерной выгоды в размере 10 000 долларов.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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