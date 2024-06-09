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$10 000 хабаря за вирішення земельного питання для будівництва амбулаторії: на Київщині затримали депутата

23:26, 9 червня 2024
Поліцейські затримали фігуранта під час отримання ним неправомірної вигоди.
$10 000 хабаря за вирішення земельного питання для будівництва амбулаторії: на Київщині затримали депутата
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На Київщині поліція повідомила про підозру депутату, який вимагав у громадянина неправомірну вигоду за вирішення питання оренди земельної ділянки комунальної власності для будівництва приватної медичної амбулаторії.

Як повідомила поліція Київської області, використовуючи свій статус депутата, підозрюваний обіцяв підприємцю сприяти у позитивному вирішенні питання оренди земельної ділянки комунальної власності в центрі міста Миронівка.

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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