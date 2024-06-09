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Ученые открыли антибиотик, который не наносит вреда кишечнику, уничтожая только «плохие» бактерии

19:32, 9 июня 2024
Исследователи открыли новый антибиотик под названием лоламицин, который может убивать грамотрицательные патогены, являющиеся распространенными причинами инфекций в кишечнике, легких, мочевом пузыре и крови, не трогая при этом другие микробы.
Ученые открыли антибиотик, который не наносит вреда кишечнику, уничтожая только «плохие» бактерии
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Ученые открыли антибиотик, не причиняющий вред микробиому кишечника, уничтожая только «плохие бактерии». Об этом сообщает Science Alert.

До сих пор одним из самых больших недостатков антибиотиков было то, что они убивали не только «плохие», но и «хорошие» микробы.

Революционное открытие совершили исследователи из университета Иллинойса в Урбана-Шампейне.

Ученые открыли новый антибиотик под названием лоламицин, который может убивать грамотрицательные патогены, являющиеся распространенными причинами инфекций в кишечнике, легких, мочевом пузыре и крови, не трогая при этом другие микробы.

Антибиотики широкого спектра действия могут убивать как грамотрицательные, так и грамположительные бактерии. Однако, по словам ученых, существует острая потребность найти лекарство, которое может быть направлено именно на грамотрицательные бактерии, поскольку оно с большей вероятностью будет устойчиво к современным антибиотикам.

Такой антибиотик мог дать шанс на спасение большего количества микробов, полезных для здоровья человека.

В лабораторных условиях, когда лоламицин столкнулся со 130 устойчивыми к лекарствам штаммами распространенных грамотрицательных бактерий, таких как кишечная палочка, кишечная палочка пневмонии и кишечная палочка клоаки, он уничтожил все до одного, достигнув успеха там, где достиг успеха там.

В то же время во время испытаний на грызунах лоламицин успешно лечил острую пневмонию и инфекции крови, не причиняя вреда микробиому кишечника.

«Кишечный микробиом имеет центральное значение для поддержания здоровья хозяина, и его нарушение может привести ко многим губительным последствиям, - отметили авторы исследования. – Следовательно, патоген-специфические антибиотики, такие как лоламицин, будут иметь решающее значение для минимизации побочного вреда микробиому кишечника».

Несмотря на то, что у ученых предстоит еще долгий путь, прежде чем препарат можно будет испытать на людях, они надеются, что он станет основой для разработки антибиотиков в будущем.

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