У Німеччині затримали чоловіка, якого підозрюють у плануванні теракту на Євро-2024

Слідчі виявили підозрілу активність чоловіка в інтернеті та сумнівні грошові потоки.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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В аеропорту Кельна правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у плануванні теракту на Євро-2024. Про це повідомляє видання Focus.

За інформацією джерела, 23-річний Суф'ян Т., який має громадянство Німеччини, Марокко та Польщі під час перевірки викликав підозри, а незабаром слідчі виявили підозрілу активність чоловіка в інтернеті та сумнівні грошові потоки.

Зазначається, що підозрюваний переказав близько 1700 доларів на рахунок афганського крила ІДІЛ «Вілаят Хорасан» за допомогою криптовалютної біржі.

Також відомо, що чоловік намагався влаштуватись охоронцем на Євро-2024, проте провалив перевірку служби безпеки.

Наразі чоловік перебуває під вартою, а поліція вважає, що він може бути активним членом терористичного осередку.

Як відомо, Євро-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у десяти містах Німеччини. На турнірі зіграють 24 команди, до яких потрапила і національна збірна України.

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