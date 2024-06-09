Практика судів
  1. У світі

У Німеччині затримали чоловіка, якого підозрюють у плануванні теракту на Євро-2024

20:27, 9 червня 2024
Слідчі виявили підозрілу активність чоловіка в інтернеті та сумнівні грошові потоки.
У Німеччині затримали чоловіка, якого підозрюють у плануванні теракту на Євро-2024
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В аеропорту Кельна правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у плануванні теракту на Євро-2024. Про це повідомляє видання Focus.

За інформацією джерела, 23-річний Суф'ян Т., який має громадянство Німеччини, Марокко та Польщі під час перевірки викликав підозри, а незабаром слідчі виявили підозрілу активність чоловіка в інтернеті та сумнівні грошові потоки.

Зазначається, що підозрюваний переказав близько 1700 доларів на рахунок афганського крила ІДІЛ «Вілаят Хорасан» за допомогою криптовалютної біржі.

Також відомо, що чоловік намагався влаштуватись охоронцем на Євро-2024, проте провалив перевірку служби безпеки.

Наразі чоловік перебуває під вартою, а поліція вважає, що він може бути активним членом терористичного осередку.

Як відомо, Євро-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у десяти містах Німеччини. На турнірі зіграють 24 команди, до яких потрапила і національна збірна України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За зразком ВАКС: як в України будуть створювати Вищий адміністративний суд і відбирати його суддів, законопроект

У Вищому адмінсуді та його Апеляційній палаті буде щонайменше 35 суддів, а діяльність суду буде забезпечена на найвищому рівні

Повторний медогляд щодо придатності до військової служби: суд вказав, що не може здійснювати власну оцінку підставності прийняття висновку ВЛК

Розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття цього висновку.

Дані про несплачений ухилянтом штраф та відкрите виконавче провадження будуть відображатися в Реєстрі «Оберіг»

До Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» вноситимуть дані про ухилення від військового обов’язку і про блокування рахунку за виконавчим провадженням – Рада прийняла закон.

Входити до об’єктів, перевіряти телефони, проводити слідчі перевірки: ЄС створить «ревізора» з антикорупційними експертами для контролю за витрачанням Україною 50 млрд євро

План «гроші в обмін на реформи» від ЄС для України Ukraine Facility передбачає створення в ЄС «ревізора» в особі Аудиторської ради, куди увійдуть антикорупційні експерти, а також слідчі повноваження для контролю за витрачанням коштів.

Суддя повідомила у Вищу раду правосуддя про те, що матеріали її суддівського досьє стали доступні сторонній особі

У Черкасах учасник судового процесу спробувала створити конфлікт інтересів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва