При продажу ювелірних виробів слід обовʼязково застосовувати РРО: нагадування податківців

для суб’єктів господарювання, які проводять розрахункові операції при продажу товарів, у тому числі ювелірних виробів, є законодавчо встановлений обов’язок застосовувати РРО/програмні РРО та видавати фіскальні чеки.

Територіальними підрозділами податкового аудиту Державної податкової служби на постійній основі здійснюється моніторинг та аналіз інформації щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахунки зі споживачами за товари (послуги).

Як повідомляє ДПС, станом на 1 травня 2024 року на території України налічувалося понад 1,3 тис. суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж ювелірних виробів, у яких зареєстровано понад 2,4 тис. реєстраторів розрахункових операцій/програмних РРО.

Наразі для суб’єктів господарювання, які проводять розрахункові операції при продажу товарів, у тому числі ювелірних виробів, є законодавчо встановлений обов’язок застосовувати РРО/програмні РРО та видавати фіскальні чеки.

Підрозділами податкового аудиту ДПС здійснюється систематичний аналіз податкової інформації щодо можливих порушень порядку проведення розрахунків, у тому числі стосовно суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж ювелірних виробів.

За результатами організованих у 2024 році контрольно-перевірочних заходів, проведених у місцях роздрібного продажу ювелірних виробів, встановлено численні порушення порядку проведення розрахунків, за які територіальними органами ДПС застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму понад 270 млн гривень.

ДПС звертає увагу всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції, на необхідності та обов’язку повноти декларування розрахунків (виторгів), проведених через РРО/програмні РРО.

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