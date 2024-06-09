В Минэкономики объяснили, в каких случаях предприятию могут отказать в бронировании работников

Каков алгоритм бронирования сотрудников и в каких случаях можно получить отказ.

Фото: rbc.ua

Замминистра экономики Игорь Фоменко объяснил, когда предприятиям могут отказать в бронировании сотрудников.

Так, сначала предприятия или организации обращаются к власти, чтобы их сочли критически важными. Для получения такого статуса есть 7 критериев.

«Каждое министерство или центральный орган исполнительной власти формирует свой список критериев. После того, как соответствующие службы проработают предприятие, кажется приказ о признании его критически важным», - рассказал он в эфире телемарафона.

После получения данного статуса предприятие представляет список военнообязанных для бронирования тому центральному органу исполнительной власти или ОВА, которые признали предприятие критически важным. А этот орган направляет списки в Минобороны или другие органы, такие как СБУ или разведка, где военнообязанный стоит на учете.

В дальнейшем поданных на бронирование сотрудников проверяют через реестр «Оберег» на соответствие военно-учетных данных и затем направляют Министерству экономики.

«Минэкономики проверяет наличие оснований. Если каких-либо документов не хватает, мы просим их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Минобороны, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Минобороны», - объяснил замминистра экономики.

Фоменко пояснил, что в случае, если Минэкономики уверено, что документы не полностью поданы или есть фальсификация в документах, предприятию могут отказать от бронирования сотрудников.

«У нас есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов либо на доработку, либо на аннулирование предыдущих решений», - пояснил он.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

Также известно, что Кабмин разрешил бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике.

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