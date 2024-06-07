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Кабмин разрешил бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике

21:30, 7 июня 2024
Правительство обновило подходы к бронированию работников.
Кабмин разрешил бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике
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Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили срок бронирования с 6 месяцев до 12 месяцев и разрешили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

Как сообщили в Минэкономики, Кабинет Министров обновил подходы к бронированию работников.

«Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% сотрудников.

Таким образом, предприятия, которые производят вооружение, работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики — обеспечивать людей теплом и электроэнергией.

Кроме того, мы увеличиваем сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, позволяем бронировать военнообязанных независимо от возраста, военного звания или ВОС, даже если она дефицитна. А также вводим электронное бронирование», – рассказал заместитель Министра экономики Игорь Фоменко.

Минэкономики объясняют, что это не новая модель бронирования. Правительство модернизировало действующее постановление №76 от 27 января 2023 года. Изменения предполагают, в частности:

  • бронирование 100% работников предприятиями ОПК, имеющих контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы в период действия таких контрактов;
  • бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, которые восстанавливают или ремонтируют разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;
  • бронирование 100% работников предприятиями, которые строят фортификации, на период действия договора строительства;
  • Для полицейских и работников ГСЧС, в случае обоснованной необходимости Министра внутренних дел, количество забронированных работников может превышать 50%. То есть, забронировать можно будет до 100% работников, при наличии обоснования и отдельного согласования Министра обороны.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

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