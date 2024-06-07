Кабмин разрешил бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике

Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили срок бронирования с 6 месяцев до 12 месяцев и разрешили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.
Как сообщили в Минэкономики, Кабинет Министров обновил подходы к бронированию работников.
«Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% сотрудников.
Таким образом, предприятия, которые производят вооружение, работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики — обеспечивать людей теплом и электроэнергией.
Кроме того, мы увеличиваем сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года, позволяем бронировать военнообязанных независимо от возраста, военного звания или ВОС, даже если она дефицитна. А также вводим электронное бронирование», – рассказал заместитель Министра экономики Игорь Фоменко.
Минэкономики объясняют, что это не новая модель бронирования. Правительство модернизировало действующее постановление №76 от 27 января 2023 года. Изменения предполагают, в частности:
Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.
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