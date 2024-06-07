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Макрон и Зеленский подписали соглашения о финансировании украинской критической инфраструктуры

21:18, 7 июня 2024
Подписано соглашение о фонде 200 миллионов евро, предназначенных для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру Украины для восстановления.
Макрон и Зеленский подписали соглашения о финансировании украинской критической инфраструктуры
Источник фото: president.gov.ua
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Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже 7 июня подписали соглашения о помощи для восстановления украинской критической инфраструктуры.

По словам французского президента, делегации Киева и Парижа провели переговоры об восстановлении Украины и «решили, что будут созданы новые инструменты, чтобы сопровождать» этот процесс. Об этом сообщил Эмманюэль Макрон на пресс-конференции, которого цитирует «Европейская правда».

«Подписано соглашение о фонде 200 миллионов евро, предназначенных для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру Украины для восстановления. Также мы решили, что 60 млн евро из этого фонда будут посвящены энергетическому сектору и его приоритетам», – анонсировал он.

Кроме того, сказал Макрон, Париж расширяет мандат Французского агентства развития для поддержки проектов в Украине на местном уровне и отправляет 20 технических экспертов в различные ключевые министерства Украины для предоставления технической помощи.

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