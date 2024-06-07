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Макрон та Зеленський підписали угоди про фінансування української критичної інфраструктури

21:18, 7 червня 2024
Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови.
Макрон та Зеленський підписали угоди про фінансування української критичної інфраструктури
Джерело фото: president.gov.ua
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Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

За словами французького президента, делегації Києва та Парижа провели переговори про відбудову України та «вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати» цей процес. Про це повідомив Емманюель Макрон на пресконференції, якого цитує «Європейська правда».

«Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам», – анонсував він.

Крім того, сказав Макрон, Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні та відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.

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