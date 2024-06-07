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Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці

21:30, 7 червня 2024
Уряд оновив підходи до бронювання працівників.
Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці
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Працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Як повідомили у Мінекономіки, Кабінет Міністрів оновив підходи до бронювання працівників.

«Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників.

Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики — забезпечувати людей теплом та електроенергією.

Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяємо бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна. А також запроваджуємо електронне бронювання», — розповів заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

У Мінекономіки пояснюють, що це не нова модель бронювання. Уряд модернізував чинну постанову №76 від 27 січня 2023 року. Зміни передбачають, зокрема:

  • бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;
  • бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або  пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;
  • бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;
  • Для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби Міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обґрунтування та окремого погодження Міністра оборони.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

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