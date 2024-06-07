Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці

Працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.
Як повідомили у Мінекономіки, Кабінет Міністрів оновив підходи до бронювання працівників.
«Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників.
Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики — забезпечувати людей теплом та електроенергією.
Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяємо бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна. А також запроваджуємо електронне бронювання», — розповів заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.
У Мінекономіки пояснюють, що це не нова модель бронювання. Уряд модернізував чинну постанову №76 від 27 січня 2023 року. Зміни передбачають, зокрема:
Раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.
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