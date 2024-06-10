Минобороны напрямую будет контрактировать с мировыми производителями вооружения

Минобороны Украины вводит новую стратегию контрактирования с мировыми производителями вооружения.

Источник фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины ввело новую стратегию прямого контрактирования с мировыми производителями вооружения. Этот шаг обеспечит страну новейшими образцами вооружения, отвечающими международным стандартам. Об этом заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, выступая на Балкано-украинском форуме оборонной промышленности, пишет Минобороны.

Прямое контрактование является важной частью стратегии Министерства обороны по расширению международного сотрудничества и повышению боеспособности украинской армии. Благодаря этому подходу Украина сможет получать современное вооружение непосредственно от производителей, что будет способствовать более быстрой и эффективной модернизации Вооруженных сил Украины.

«Минобороны вводит прямую контрактировку с мировыми производителями вооружения. Это новый этап сотрудничества, который позволит нам получать современное вооружение непосредственно от производителей, что, безусловно, будет способствовать более быстрой и эффективной модернизации ВСУ», — отметил Дмитрий Клименков.

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