Збільшення терміну перебування дитини та можливість відкрити ФОП: основні зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей

Відтепер вихователі та їхні помічники зможуть відкривати ФОПи та отримуватимуть вищу зарплату.

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Кабінет міністрів підтримав зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей – тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомляє Офіс Омбудсмана

Так, відтепер вихователі та їхні помічники зможуть відкривати ФОПи та отримуватимуть вищу зарплату.

Зміни щодо патронатних вихователів:

вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи (для цього необхідні КВЕДи 97.00 та/або 88.91 та/або 85.59);

підвищується оплата праці – з 1 липня вони отримуватимуть забезпечення в розмірі трьох мінімальних заробітних плат на місяць (3,5 – для ФОПів, якщо вони самостійно сплачують ЄСВ та єдиний податок);

запроваджується оплата на час очікування дитини – період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати;

за 3 місяці догляду за дитиною нараховуватимуться 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці – за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки;

до патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад.

Зміни щодо помічників патронатних вихователів:

ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем – Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника;

робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом – потрібні такі ж КВЕДи, як і для вихователя;

скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до одного місяця після отримання направлення.

Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо:

суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав (але не довше ніж на місяць після набрання рішення суду чинності);

її неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території.

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