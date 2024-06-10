У Держпраці нагадали, яких вимог з охорони праці повинен дотримуватися вчитель фізичної культури

Під час навчального процесу вчитель фізкультури повинен знаходитися в спортивній формі і взутті встановленого зразка з урахуванням всіх санітарно-гігієнічних норм до одягу і приміщення.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, яких вимог з охорони праці повинен дотримуватися вчитель фізичної культури у спортивній залі.

Зазначається, що до самостійної роботи в спортивній залі закладу допускаються працівники, які:

- Досягли 18 років, мають відповідну освіту, пройшли медичний огляд та не мають протипоказань до роботи;

- Пройшли на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Графік роботи в спортивній залі визначається розкладом навчальних занять, яке має бути затверджене директором навчального закладу. З метою виключення травмонебезпечних ситуацій та попередження нещасних випадків перед початком занять вчитель фізичної культури повинен перевірити готовність і справність спортивного інвентарю та обладнання з урахуванням вимог до проведення уроку з тих чи інших видів спортивних занять.

Під час навчального процесу вчитель фізкультури повинен знаходитися в спортивній формі і взутті встановленого зразка з урахуванням всіх санітарно-гігієнічних норм до спец. одягу і приміщення, а також зобов'язаний стежити за виконанням цих вимог учнями.

Під час проведення занять у спортивному залі не дозволяється: використовувати спортивне обладнання та інвентар в якості підставок під предмети; допускати велике скупчення невикористаного спортивного обладнання та будь-якого іншого інвентарю в спортивному залі; самостійно проводити ремонт спортивного обладнання; залишати учнів в спортивному залі під час уроку або занять одних без нагляду та інші.

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