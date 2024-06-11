В июле Украина получит €1,5 млрд доходов от замороженных активов рф, - Урсула фон дер Ляйен

По словам президентки Еврокомиссии, большой процент должен уйти на оборону Украины.

Около 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов будут доступны для Украины в июле. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024.

«В ходе прошлогодней конференции по восстановлению я сказала, что мы должны перевести Украине замороженные активы рф. И сейчас мы делаем это возможным в соответствии с международным законодательством и сохраняя стабильность финансовых рынков. Около 1,5 млрд. евро от этих доходов уже в июле будут доступны», – отметила фон дер Ляен.

Она отметила, что 10% этих средств будет направлено на реконструкцию и восстановление. Также деньги потратят в защиту.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен сообщила, когда Евросоюз приступит к переговорам о вступлении Украины.

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