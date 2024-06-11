На Буковині колишній посадовець ТЦК за 5000 доларів проводив військовозобов’язаних через кордон до Румунії

Перехід проходив лісосмугами поза офіційними пунктами пропуску.

На Буковині затримали колишнього посадовця районного ТЦК, який за 5000 доларів проводив через кордон до Румунії. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Так, одним з учасників схеми виявився 35-річний мешканець Чернівецького району. Його затримали під час отримання коштів за «послугу провідника».

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення понад 242 тисячі гривень застави. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

«Клієнтів» збирали поблизу кордону і лісосмугою проводили поза пунктами пропуску

«Охочих виїхати підшукували серед жителів Чернівецької області. Надалі подробиці щодо дати, часу та місця перетину обговорювали безпосередньо з клієнтами в приватному спілкуванні та онлайн. Узгодивши деталі, надсилали координати та відповідну інформацію. За послуги з незаконного перетину кордону брали по 5000 доларів з особи. Після зустрічі клієнтів переводили через державний кордон до Румунії. Перехід проходив лісосмугами поза офіційними пунктами пропуску», - йдеться у повідомленні.

У Чернівецькій обласній прокуратурі зазначили, що маючи досвід роботи з військовозобов’язаними, колишній військовослужбовець налагодив схему незаконного збагачення від організації їх незаконно переправлення за кордон.

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