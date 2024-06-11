Федор Вениславский ответил, будет ли возможность бронирования для предприятий, осуществляющих международные перевозки

Работники предприятий, осуществляющих международные перевозки, будут забронированы, вопрос только в объемах бронирования.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский рассказал, будет ли возможность бронирования для предприятий, осуществляющих международные перевозки. Об этом он сообщил в интервью «РБК-Украина».

По его словам, работники предприятий, осуществляющих международные перевозки, будут забронированы, вопрос только в объемах бронирования.

«У нас на заседании Верховной рады во время часа вопросов к правительству называли количество предприятий, которые занимаются грузовыми и пассажирскими международными и внутренними перевозками - их десятки тысяч», - сказал Вениславский.

Нардеп добавил, что нужно очень взвешенно подходить для того, чтобы, с одной стороны, не упустить возможность функционирования таких предприятий.

«С другой – оставить возможность пополнять наши Вооруженные Силы и Силы безопасности и обороны», – резюмировал Федор Вениславский.

Ранее Вениславский ответил, будет ли введено экономическое бронирование от мобилизации.

Добавим, что глава МВД Игорь Клименко сообщил, что принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

Также известно, что Кабмин разрешил бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике.

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