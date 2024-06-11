Как украинцам с ВОТ поступить в вузы без документа о полном среднем образовании: ответ МОН

Министерство образования и науки назвало алгоритм действий для украинцев с временно оккупированных территорий и населенных пунктов рядом с линией фронта, которые собираются поступать в вузы.
Инструкция пригодится тем абитуриентам, у которых отсутствует аттестат о получении среднего образования. В таком случае придется пройти оценку в уполномоченных образовательных учреждениях.
Для начала в МОН рекомендуют подать заявку на поступление через образовательные центры «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина». Они созданы на базе высших учебных заведений, куда вы планируете поступить.
Сотрудники центров принимают обращения граждан с 1 июня по 30 сентября. В этот период нужно пройти оценку украинского языка и истории Украины.
Если вживую процедуру провести невозможно, тогда можно воспользоваться личным собеседованием по видеосвязи. Справка об успешном прохождении экзамена будет предоставлена автоматически.
Требуются следующие документы:
Заявление;
Сертификат ВНО за 2021 год или результаты НМТ;
Справка о взятии на учет ВПЛ;
Документ для подтверждения личности или свидетельство о рождении.
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