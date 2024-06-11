Как украинцам с ВОТ поступить в вузы без документа о полном среднем образовании: ответ МОН

В МОН подготовили алгоритм для поступающих из ВОТ и прифронтовых территорий, в которых отсутствует документ о среднем образовании.

Министерство образования и науки назвало алгоритм действий для украинцев с временно оккупированных территорий и населенных пунктов рядом с линией фронта, которые собираются поступать в вузы.

Инструкция пригодится тем абитуриентам, у которых отсутствует аттестат о получении среднего образования. В таком случае придется пройти оценку в уполномоченных образовательных учреждениях.

Для начала в МОН рекомендуют подать заявку на поступление через образовательные центры «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина». Они созданы на базе высших учебных заведений, куда вы планируете поступить.

Сотрудники центров принимают обращения граждан с 1 июня по 30 сентября. В этот период нужно пройти оценку украинского языка и истории Украины.

Если вживую процедуру провести невозможно, тогда можно воспользоваться личным собеседованием по видеосвязи. Справка об успешном прохождении экзамена будет предоставлена ​​автоматически.

Требуются следующие документы:

Заявление;

Сертификат ВНО за 2021 год или результаты НМТ;

Справка о взятии на учет ВПЛ;

Документ для подтверждения личности или свидетельство о рождении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.