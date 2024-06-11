Практика судов
  1. В Украине

Как украинцам с ВОТ поступить в вузы без документа о полном среднем образовании: ответ МОН

17:32, 11 июня 2024
В МОН подготовили алгоритм для поступающих из ВОТ и прифронтовых территорий, в которых отсутствует документ о среднем образовании.
Как украинцам с ВОТ поступить в вузы без документа о полном среднем образовании: ответ МОН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки назвало алгоритм действий для украинцев с временно оккупированных территорий и населенных пунктов рядом с линией фронта, которые собираются поступать в вузы.

Инструкция пригодится тем абитуриентам, у которых отсутствует аттестат о получении среднего образования. В таком случае придется пройти оценку в уполномоченных образовательных учреждениях.

Для начала в МОН рекомендуют подать заявку на поступление через образовательные центры «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина». Они созданы на базе высших учебных заведений, куда вы планируете поступить.

Сотрудники центров принимают обращения граждан с 1 июня по 30 сентября. В этот период нужно пройти оценку украинского языка и истории Украины.

Если вживую процедуру провести невозможно, тогда можно воспользоваться личным собеседованием по видеосвязи. Справка об успешном прохождении экзамена будет предоставлена ​​автоматически.

Требуются следующие документы:

Заявление;

Сертификат ВНО за 2021 год или результаты НМТ;

Справка о взятии на учет ВПЛ;

Документ для подтверждения личности или свидетельство о рождении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Авдеевский городской суд официально прекратил свою работу

С 1 июля дела, ранее подсудные Авдеевскому суду, будет рассматривать Индустриальный райсуд Днепропетровска.

Прокурор раскритиковал судью в судебном заседании и обвинил суд в том, что дело пошло не в том направлении

Судья в ответ удовлетворил отвод прокурора и пожаловался на его действия в Высший совет правосудия.

Печерский райсуд Киева временно получил двух судей

Судьи из Днепра и Винницкой области усилят наиболее загруженный суд столицы.

Забронировать работника через портал Дія будет невозможно, если о нем отсутствуют данные в Реестре военнообязанных «Оберег»

Обязательным условием бронирования через Портал Дія будет наличие данных о работнике в Реестре военнообязанных.

Минобороны считает, что депутаты должны немедленно вернуться к созданию Военной полиции

Одним из приоритетов Министерства обороны Украины является создание всей вертикали военной юстиции – военной полиции, военной прокуратуры и военных судов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    заступник голови Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду