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Бив прикладом зброї та змушував їсти цигарки: викладач академії Сагайдачного рік знущався над курсантами

14:35, 11 червня 2024
Начальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові повідомили про підозру.
Бив прикладом зброї та змушував їсти цигарки: викладач академії Сагайдачного рік знущався над курсантами
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Правоохоронці повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись «навчити» їх дисципліни та порядку.

«Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області. Про такі «виховні методи» стало відомо лише у березні цього року, тоді ж було зареєстровано кримінальне провадження», - повідомили у ДБР.

Слідством задокументовано застосування сили щодо чотирьох курсантів, яких викладач бив по голові та у різні частини тіла. Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож «педагог» вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші епізоди протиправної діяльності.

Незадовго до повідомлення про підозру фігуранта було переведено на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині.

Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908,4 тис. грн.

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