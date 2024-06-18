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Денис Малюська назвал фейком распространенную информацию о запрете на услуги нотариусов без военного билета

20:53, 18 июня 2024
Министр юстиции Денис Малюська отметил, что информация о запрете на регистрацию актов гражданского состояния и нотариальные услуги без предъявления военно-учетного документа является фейком.
Денис Малюська назвал фейком распространенную информацию о запрете на услуги нотариусов без военного билета
Фото: Денис Малюська/Фейсбук
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Министр юстиции Денис Малюська назвал фейком распространенную в СМИ информацию о запрете на услуги нотариусов без военного билета. Отметим, что первоисточником этой информации был якобы комментарий министра юстиции изданию "Апостроф".

Там указывалось, что якобы граждан Украины могут попросить предъявить военно-учетный документ при предоставлении административных услуг, а именно при: регистрации права на недвижимое имущество и бизнес, регистрации актов гражданского состояния, нотариальных услугах, международной правовой помощи, регистрации брака.

По словам министра юстиции, эта информация не соответствует действительности.

"В Телеграмм-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или драцс-ов). Это классический фейк и ипсо. Действительно отдельные услуги уже ограничены, а отдельные будут ограничиваться, но точно не по спискам, опубликованным и придуманным каналами", - отметил Малюська.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что несоответствие данных военного билета данным из электронного Реестра «Оберег» является основанием для доставки лица в ТЦК при проверке документов.

Также сообщалось, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦПАУ. 

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