Несоответствие данных военного билета данным из электронного Реестра «Оберег» является основанием для доставки лица в ТЦК при проверке документов

В дальнейшем, если сведения, указанные в военно-учетном документе на бланке, не будут соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре военнообязанных «Оберег», он будет считаться недействительным.

Сведения, указанные в военно-учетном документе гражданина, состоящего или исключенного из военного учета Вооруженных Сил, СБУ, разведывательного органа, должны соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Если сведения, указанные в графах 1-5, 13 и 14 военно-учетного документа на бланке, не соответствуют сведениям, содержащимся в Реестре «Оберег», он считается недействительным. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 мая №559, которое вступило в силу 18 мая и которым утверждена новая форма ВУД.

Соответствие сведений, указанных в военно-учетном документе на бланке, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», проверяется через:

электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

районный (городской) ТЦК или его отдел (орган СБУ, разведывательный орган).

О каких именно сведениях, несоответствие которых с Реестром «Оберег», будет означать недействительность военного билета, идет речь?

Согласно приложению к постановлению 559, в графе 1 указывается принадлежность к воинской обязанности (призывник, военнообязанный, резервист). В случае, когда гражданин Украины исключен из военного учета, указывается категория военного учета, из которой он был исключен.

В графе 2 указывается номер карточки налогоплательщика, при его отсутствии – серия и номер паспорта.

В графе 3 для военнообязанных и резервистов указывается состав в соответствии с положениями статьи 5 Закона «О воинской обязанности и военной службе» (рядовой, сержантский и старшинский, офицерский), для призывников – не заполняется.

В графе 4 для военнообязанных и резервистов указывается воинское звание (для граждан, исключенных из военного учета, указывается воинское звание на дату исключения из военного учета), для призывников – не заполняется.

В графе 5 цифрами указывается военно-учетная специальность, определенная гражданину в соответствии с перечнями, утвержденными Минобороны (для военнообязанных и резервистов СБУ указывается профиль в соответствии с перечнем, утвержденным СБУ).

В графе 13 указываются дата взятия на военный учет, наименование районного, городского ТЦК или его отдела (соответствующего органа СБУ, разведывательного органа) по месту нахождения на военном учете. В случае снятия или исключения гражданина с военного учета указываются дата и причина снятия (исключения) с военного учета в соответствии с положениями статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Графа 14 заполняется в соответствии с положениями статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в случае: снятия с военного учета по таким причинам, как призыв, направление или принятие на военную службу или поступление на обучение в учреждения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высшего образования; направление на альтернативную (невоенную) службу; направление для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний; исключение из военного учета по таким причинам, как признание непригодным к военной службе или достижение предельного возраста пребывания в запасе.

Следует отметить, что военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, то есть, до 18 мая, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца.

Однако если в ходе проверки документов, к примеру, на улице, будет установлено несоответствие данным «старого» военно-учетного документа и Реестра «Оберег», то лицо могут даже задержать.

Так, согласно постановлению Кабмина №560, в ходе проверки документов граждан в частности сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа по военно-учетным данным Реестра военнообязанных «Оберег» (территориального центра комплектования и социальной поддержки). С данной целью представители ТЦК, органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы и полицейские могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру «Оберег».

В случае выявления разногласий военно-учетного документа с военно-учетными данными Реестра «Оберег» старший группы оповещения предлагает резервисту или военнообязанному (кроме резервистов и военнообязанных СБУ и разведывательным органам) проследовать в районный (городской) ТЦК для уточнения своих персональных данных , данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Реестра «Оберег».

Как указано в постановлении №560 с указанной целью гражданину оформляется и вручается повестка.

В случае отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки представителем, уполномоченным вручать повестки, составляется акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа от получения повестки представляется руководителю районного (городского) ТЦК для принятия мер по привлечению правонарушителя к административной ответственности.

В случае отказа проследовать в ТЦК полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 КУАП.

Таким образом, хотя и военно-учетный документ, определяющий принадлежность его владельца к воинской обязанности, выданный до дня вступления в силу Закона об усилении мобилизации, и действует и не требует обязательной замены в случае (по основаниям) утверждения органом государственной власти новой формы военно-учетного документа, однако, если в Реестре «Оберег» будут иметь место расхождения с «бумажной» версией ВОД, то лицо может позвать в ТЦК для уточнения данных – и даже задержать.

Кроме того, несоответствия сведениям, содержащимся в Реестре «Оберег», являются основанием для выдачи (замены) ВОД по заявлению лица.

Автор: Наталя Мамченко

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