В Киеве в этом году в почти 400 домах установят пандусы

Для обустройства многоквартирных домов средствами безбарьерности в этом году в бюджете столицы предусмотрено около 200 млн грн.

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Во всех районах Киева утвердили адреса жилых домов, где в 2024 году установят пандусы или электроподъемники. Об этом сообщили в КГГА.

Для обустройства многоквартирных жилых домов средствами безбарьерности в этом году в бюджете столицы предусмотрено около 200 млн грн. В целом обустроить пандусы, а в некоторых случаях – электроподъемники, планируют в более 390 домах.

План на 2024 год уже утвержден, однако, если дом не попал в перечень на этот год, но есть необходимость установить пандус или электроподъемник, можно сообщить о такой необходимости районную администрацию. Просьбу должны зафиксировать и рассмотреть во время формирования перечней на последующие периоды.

«Мы не сможем обустроить все дома за один год, поэтому районы формируют перечни, где работы нужно выполнить в первую очередь. Адреса согласовывались с подразделениями социальной защиты, чтобы обязательно включить те дома, в которых проживают люди с инвалидностью. В последующие периоды работы продолжатся, в том числе с учетом обращений жителей», – пояснили в КГГА.

Списки адресов можно просмотреть на Официальном портале Киева в рубрике «Безбарьерность».

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