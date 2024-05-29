У Києві цього року у майже 400 будинках встановлять пандуси

Для облаштування багатоквартирних будинків засобами безбар’єрності цьогоріч у бюджеті столиці передбачено майже 200 млн грн.

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У всіх районах Києва затвердили адреси житлових будинків, де у 2024 році встановлять пандуси або електропідйомники. Про це повідомили у КМДА.

Для облаштування багатоквартирних житлових будинків засобами безбар’єрності цьогоріч у бюджеті столиці передбачено майже 200 млн грн. Загалом облаштувати пандуси, а в деяких випадках – електропідйомники, планують у понад 390 будинках.

План на 2024 рік вже затверджено, однак, якщо будинок не потрапив у перелік на цей рік, утім є потреба встановити пандус або електропідйомник, можна повідомити про таку необхідність районну адміністрацію. Прохання мають зафіксувати і розглянути під час формування переліків на наступні періоди.

«Ми не зможемо облаштувати всі будинки за один рік, тому райони формують переліки, де роботи треба виконати першочергово. Адреси узгоджувались із підрозділами соціального захисту, щоб обов’язково включити ті будинки, в яких проживають люди з інвалідністю. У наступні періоди роботи продовжаться, зокрема і з урахуванням звернень мешканців», – пояснили у КМДА.

Списки адрес можна переглянути на Офіційному порталі Києва в рубриці «Безбар'єрність».

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