Готовила наркотики для себя, а попробовал сын: суд решил отобрать ребенка у матери и передать отцу

Отец ребенка, проживающего отдельно, обратился в орган опеки и попечительства о передаче ребенка ему на воспитание.

Ингулецкий районный суд города Кривого Рога сообщает, что в учреждение здравоохранения бригадой скорой медицинской помощи был доставлен малолетний ребенок с отравлением наркотическим веществом, который готовила его мать для собственного употребления, но отвлеклась и не заметила как сын съел или вдохнул данное вещество и ему стало плохо.

Отец ребенка, проживающий отдельно, обратился в орган опеки и попечительства о передаче ребенка ему на воспитание.

Исполнительный комитет Ингулецкого районного совета решил немедленно отобрать малолетнего ребенка от матери, однако она отказалась выполнять данное решение добровольно. Поэтому Исполком как орган опеки и попечительства в интересах ребенка обратился в суд с иском об отнятии малолетнего ребенка без лишения матери родительских прав и с взысканием с него алиментов.

Во время судебного разбирательства мать ребенка признала свою вину, объяснила, что прошла лечение от наркотической зависимости и просила оставить ребенка с ней.

Ингулецкий районный суд города Кривого Рога выслушал все стороны, исследовал письменные доказательства и свидетельские показания и пришел к выводу о том, что оставление ребенка у ответчика опасно для жизни ребенка, его здоровья и морального развития.

Суд принял решение отобрать малолетнего ребенка у матери, без лишения ее родительских прав и передать сына на воспитание отцу, а также взыскал с матери ребенка алименты.

Суд также отметил, что в том случае, если в течение года после принятия судом решения об отнятии ребенка у родителей не устранены причины, препятствовавшие надлежащему воспитанию ребенка его родителями, служба по делам детей по месту происхождения ребенка, лишенного родительской опеки, обязана принять меры по лишению родителей их родительских прав.

Если отпадут причины, препятствовавшие надлежащему воспитанию ребенка его родителями, суд по заявлению родителей может постановить решение о возвращении ребенка в соответствии с частью 3 статьи 170 Семейного кодекса Украины.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня его провозглашения.

С решением суда по делу № 213/359/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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