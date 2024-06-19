Распространял информацию о расположении ВСУ и фотографировал ПВО: корректировщик из Николаева получил тюремный срок

Фотографии работы ПВО, которые он сливал в сеть, фигурант объяснял так: снимал ночное небо и в кадр случайно попала работа военных.

Центральный районный суд города Николаева признал местного жителя виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе рассмотрения дела №490/771/24 судом установлено, что мужчина с помощью мессенджера «Telegram» распространил в группе пророссийской направленности скриншот с сервиса «Google Maps» с местом расположения подразделений ВСУ.

В дальнейшем он прислал несколько фотоизображений, в которых размещалось расположение подразделений противовоздушной обороны в Николаеве с возможностью идентификации их на местности.

В указанной группе и других группах обвиняемый неоднократно оставлял комментарии, оправдывающие вооруженную агрессию против Украины, выражал надежду на оккупацию города, желание воевать на стороне государства-агрессора, антиукраинские утверждения.

Обвиняемый частично признал свою вину, отметил, что о совершенном не сожалеет. Объяснил, что общался в закрытой телеграм-группе с участниками из других стран, включая рф и Беларусь. Когда начались активные взрывы возле места его жительства, он писал в группу соответствующие сообщения, поскольку занимался своей жизнью и пытался узнать о возможной опасности.

Относительно фотосообщений с изображением работы подразделений ПВО указывал, что снимал ночное небо и в кадр случайно попала работа военных. В то же время утверждение о «случайности» было опровергнуто исследованными в ходе рассмотрения доказательствами.

Также мужчина добавил, что понимает события, происходящие между рф и Украиной, но не имеет проукраинской позиции, поскольку считает, что представители действующей власти являются сторонниками запрещенной в Украине нацистской идеологии. Просил суд вынести оправдательный приговор или назначить наказание не связанное с реальным лишением свободы.

По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого и принял признать его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.114-2 Украины и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы и ч.2 ст.436-2 УК Украины, назначив наказание в виде 3 лет лишения свободы.

"Руководствуясь ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее сурового наказания более суровым, назначить ему окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - констатировали в суде.

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