Антигуа і Барбуда доєдналася до комюніке Глобального саміту миру — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Антигуа і Барбуда приєдналася до комюніке за підсумками Глобального саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Глава держави зазначив, що це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа.
«Це свідчить про те, що нашу Формулу миру та наше бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція лише зростатиме», – написав український лідер.
Нагадаємо, Антигуа і Барбуда – незалежна держава, до складу якої належать однойменні острови та ще кілька маленьких. Вона розташована між Карибським морем і Атлантичним океаном.
Як стало відомо раніше, наступний Саміт миру можливий до президентських виборів у США в листопаді.
Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходив у Брюрґенштоці, основною стратегією була Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.
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