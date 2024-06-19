Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира - Зеленский

Островное государство в Карибском море стало первой страной, которая не была представлена на Саммите, но затем присоединилась к итоговому документу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике по итогам Глобального саммита мира, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Глава государства отметил, что это первая страна, которая не была представлена ​​на Саммите, но затем присоединилась к итоговому документу.

«Это свидетельствует о том, что нашу Формулу мира и наше видение справедливого и продолжительного мира разделяют все континенты и регионы мира – от Европы до Карибского бассейна. И эта коалиция будет только расти», – написал украинский лидер.

Напомним, Антигуа и Барбуда – независимое государство, в состав которого входят одноименные острова и еще несколько маленьких. Она расположена между Карибским морем и Атлантическим океаном.

Как стало известно ранее, следующий саммит мира возможен до президентских выборов в США в ноябре.

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходил в Брюргенштоке, основной стратегией являлась Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

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