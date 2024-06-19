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Нового директора Бюро экономической безопасности будут отбирать международные эксперты – Комитет одобрил законопроект

10:50, 19 июня 2024
Комитет одобрил законопроект о реформе Бюро экономической безопасности.
Нового директора Бюро экономической безопасности будут отбирать международные эксперты – Комитет одобрил законопроект
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Комитет Верховной Рады по налоговой политике 19 июня рассмотрел и одобрил законопроект 10439 о реформе Бюро экономической безопасности. Данная версия проекта вносилась правительством в январе 2024 года, затем была отправлена ​​на повторное первое чтение, и, наконец, доработана Комитетом и принята за основу 11 апреля.

Пока финальный текст, который рекомендует одобрить Комитет, неизвестен, впрочем, все версии этой реформы предполагают, что нового директора БЭБ будут выбирать по решающему голосу международных экспертов.

Так, в состав конкурсной комиссии предлагается ввести 3 человека, которые определены Кабмином и 3 человека, которые Правительство определит на основании предложений международных и иностранных организаций.

Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него на заседании конкурсной комиссии проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, в том числе не менее двух членов конкурсной комиссии от международных и иностранных организаций.

Финансирование деятельности конкурсной комиссии и ее членов может производиться за счет привлечения международной технической помощи.

Конкурсная комиссия отбирает не более двух кандидатов, отвечающих требованиям, установленным на должность директора БЭБ и представляет на рассмотрение премьер-министру не более двух кандидатур. Премьер-министр вносит одну кандидатуру для назначения Кабмином.

Также законопроектом предлагалось установить, что лицо не может быть назначено на должность в БЭБ, если оно отказалось от прохождения полиграфа.

Кроме того, каждые 2 года предлагается проводить аудит БЭБ комиссией в составе 3 человек, назначаемых на основании предложений международных и иностранных организаций.

Финансирование деятельности Комиссии по проведению оценки и ее членов может производиться за счет привлечения международной технической помощи.

Также предлагается провести аттестацию работников БЭБ, предметом которой есть оценка профессиональной компетентности, уровня специальных знаний и умений, профессиональной этики и добродетели. Аттестация проводится аттестационными комиссиями, образование и определение состава которых осуществляется директором БЭБ.

Автор: Наталья Мамченко 

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