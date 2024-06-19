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Разрешение хозяйственных споров в условиях военного положения: обзор практики ВС

10:57, 19 июня 2024
Обзор будет полезен всем, кто интересуется вопросами разрешения хозяйственных споров в условиях военного положения.
Разрешение хозяйственных споров в условиях военного положения: обзор практики ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по разрешению хозяйственных споров в условиях военного положения (решения, внесенные в ЕГРСР, за июнь 2022 года – март 2024 года).

С началом полномасштабного вторжения перед судебной системой и участниками хозяйственного процесса возникли новые вызовы, связанные с применением как законодательных изменений, так и действующих норм законодательства, а также с осуществлением правосудия в условиях военного положения. Учитывая важность формирования единой судебной практики, в тематическом обзоре систематизированы ключевые правовые позиции ВС в хозяйственных спорах, в частности:

- применение доктрины «поднятия корпоративного занавеса» в форме «alter ego», если юридическое лицо фактически выполняет функции государственного органа российской федерации;

- принудительного изъятия/отчуждения имущества в условиях правового режима военного положения;

- применение постановления Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 г. № 187 «Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией российской федерации»;

- изменения, расторжения, продления действия и особенностей исполнения договоров в условиях военного положения;

- защиты интересов лиц в сфере интеллектуальной собственности во время действия военного положения;

- применение норм ХПК Украины в условиях военного положения;

- особенностей осуществления исполнительного производства в условиях военного положения и т.д.

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