Вирішення господарських спорів в умовах воєнного стану: огляд практики ВС

Огляд буде корисним всім, хто цікавиться питаннями вирішення господарських спорів в умовах воєнного стану.

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики з вирішення господарських спорів в умовах воєнного стану (рішення, внесені до ЄДРСР, за червень 2022 року – березень 2024 року).

З початком повномасштабного вторгнення перед судовою системою та учасниками господарського процесу постали нові виклики, пов’язані із застосуванням як законодавчих змін, так і чинних норм законодавства, а також із здійсненням правосуддя в умовах воєнного стану. Зважаючи на важливість формування єдиної судової практики, в тематичному огляді систематизовано ключові правові позиції ВС у господарських спорах, зокрема щодо:

- застосування доктрини «підняття корпоративної завіси» у формі «alter ego», якщо юридична особа фактично виконує функції державного органу російської федерації;

- примусового вилучення / відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану;

- застосування постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією російської федерації»;

- зміни, розірвання, продовження дії та особливостей виконання договорів в умовах воєнного стану;

- захисту інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану;

- застосування норм ГПК України в умовах воєнного стану;

- особливостей здійснення виконавчого провадження в умовах воєнного стану та ін.

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