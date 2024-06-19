Мешканка Івано-Франківська перерахувала майже пів мільйона гривень віртуальному шахраю-залицяльнику

56-річна жінка перерахувала своєму віртуальному залицяльнику, який начебто хотів із нею одружитися, майже 500 тисяч гривень.

56-річна мешканка Івано-Франківська стала жертвою Інтернет-шахрая, який начебто хотів із нею одружитися. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Жінка розповіла, що на одному із сайтів їй написав іноземець, який представився лікарем, який нібито працює в Сирії. Між ними зав’язалося тісне спілкування, після чого чоловік повідомив хоче одружитись з заявницею в Україні. Але для того, щоб іноземець отримав дозвіл на виїзд із Сирії, їй необхідно надіслати електронного листа нібито до ООН. Надалі, у листуванні представник нібито ООН надіслав заявниці реквізити для оплати послуг.

Жінка оплатила "нареченому" переліт, страхування та дозвіл на виїзд за реквізитами, які надіслав залицяльник, кількома транзакціями.



Коли ж зрозуміла, що її ошукали, то звернулася по допомогу до поліції.

Правоохоронці закликають громадян не перераховувати гроші невідомим особам, які під приводом дружби чи романтичних стосунків втираються в довіру та під різноманітними приводами просять надіслати гроші.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.