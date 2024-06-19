У РНБО заявили про перспективи нового альянсу по лінії Велика Британія, Польща, Україна, який не буде альтернативою НАТО

Форпостом східного флангу НАТО може стати новий альянс, куди увійдуть Україна, Польща та Велика Британія - керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Україна потребує створення нової концепції побудови безпеки, як навколо своїх кордонів, так і в Європі в цілому. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Ми вже маємо досвід створення так званих «малих альянсів» в тому числі з діючими членами НАТО. Це, зокрема, Люблінський трикутник (Україна-Польща-Литва) та Асоційоване тріо (Україна-Молдова-Грузія).

Наразі найімовірніший формат нового альянсу вже вибудовується по лінії Велика Британія, Польща, Україна. Одразу зазначу - це не альтернатива НАТО, в жодному разі.

З часом до цього альянсу можуть долучатися й інші активні учасники антипутінської коаліції. В першу чергу – країни Балтії.

Це може бути і Туреччина. Враховуючи налагоджене і стабільне співробітництво у військово-промисловій сфері і бажання Туреччини посилити вплив у Чорному морі на фоні того, як ми там вибиваємо росію», - зазначив він.

Також Коваленко вказав, що «якщо взяти історичні аналогії, найближча - це альянс Мала Антанта. Союз сформований в 1920-1921 роках. Включав Чехословацьку республіку, Румунське королівство, Королівство сербів, хорватів і словенців. Метою був захист від угорського ревізіонізму та запобігання реставрації Габсбургів».

«Потенційний альянс Великої Британії, Польщі, України та сусідніх держав природно розвиває концепцію Чорноморської доктрини.

Такий союз, окрім безпекової, матиме серйозну економічну складову - один з найпотужніших торгівельних шляхів сучасності.

Також він стане основним форпостом східного флангу НАТО» - вважає керівник ЦПД РНБО.

Автор: Наталя Мамченко

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