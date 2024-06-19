Ошукав знайомих, обіцяючи купити тепловізор, дрони та авто для ЗСУ: судитимуть киянина, який видавав себе за волонтера

Зловмисник взяв майже 500 тисяч гривень у жінки, чоловік якої проходить військову службу на тепловізор та автомобіль Mitsubishi L200.

Ілюстративне фото, джерело - tsn.ua

У Києві судитимуть зловмисника, який ошукав знайомих, серед яких дружина військового, обіцяючи купити тепловізор, дрони та авто для ЗСУ. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт відносно 32 - річного жителя м. Києва за фактом шахрайства, вчиненого повторно, у великих розмірах ( ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України).

Встановлено, що обвинувачений видавав себе за волонтера та обіцяв потерпілим купити для них за кордоном дрони, тепловізор та автомобіль для потреб військових. При цьому він надсилав фото товарів і переконував покупців, що їх треба терміново оплатити, інакше придбає хтось інший.

Після отримання передоплати зловмисник взяті зобов’язання не виконував, а гроші витрачав на власні потреби, зазначає прокуратура.

Таким чином, у березні 2023 року він заволодів грошима потерпілого у сумі майже 390 тис грн, обіцяючи придбати 8 дронів.

У серпні того ж року він взяв майже 500 тисяч гривень у жінки, чоловік якої проходить військову службу на тепловізор та автомобіль Mitsubishi L200.

Окрім того, ще двом постраждалим обвинувачений продав неіснуючі паливні картки на суму 46 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

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