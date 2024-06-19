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Обманул знакомых, обещая купить тепловизор, дроны и авто для ВСУ: будут судить киевлянина, который выдавал себя за волонтера

15:41, 19 июня 2024
Злоумышленник взял почти 500 тысяч гривен у женщины, мужчина которой проходит военную службу на тепловизор и автомобиль Mitsubishi L200.
Обманул знакомых, обещая купить тепловизор, дроны и авто для ВСУ: будут судить киевлянина, который выдавал себя за волонтера
Иллюстративное фото, источник - tsn.ua
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В Киеве будут судить злоумышленника, который обманул знакомых, среди которых жена военного, обещая купить тепловизор, дроны и авто для ВСУ. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя г. Киева по факту мошенничества, совершенного повторно, в больших размерах (ч.ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины).

Установлено, что обвиняемый выдавал себя за волонтера и обещал потерпевшим купить для них за границей дроны, тепловизор и автомобиль для военных. При этом он присылал фото товаров и убеждал покупателей, что их нужно срочно оплатить, иначе приобретет кто-нибудь другой.

После получения предоплаты злоумышленник взятые обязательства не выполнял, а деньги тратил на свои нужды, отмечает прокуратура.

Таким образом, в марте 2023 года он завладел деньгами потерпевшего в сумме почти 390 тыс. грн, обещая приобрести 8 дронов.

В августе того же года он взял около 500 тысяч гривен у женщины, мужчина которой проходит военную службу на тепловизор и автомобиль Mitsubishi L200.

Кроме того, еще двум пострадавшим обвиняемый продал несуществующие топливные карты на сумму 46 тысяч гривен.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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