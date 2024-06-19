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В СНБО заявили о перспективах нового альянса по линии Великобритания, Польша, Украина, который не будет альтернативой НАТО

10:33, 19 июня 2024
Форпостом восточного фланга НАТО может стать новый альянс, куда войдут Украина, Польша и Великобритания – руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
В СНБО заявили о перспективах нового альянса по линии Великобритания, Польша, Украина, который не будет альтернативой НАТО
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Украина нуждается в создании новой концепции построения безопасности, как вокруг своих границ, так и в Европе в целом. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«У нас уже есть опыт создания так называемых «малых альянсов» в том числе с действующими членами НАТО. Это, в частности, Люблинский треугольник (Украина – Польша – Литва) и Ассоциированное трио (Украина – Молдова – Грузия).

В настоящий момент самый вероятный формат нового альянса уже выстраивается по линии Великобритания, Польша, Украина. Сразу отмечу – это не альтернатива НАТО, ни в коем случае.

Со временем в этот альянс могут присоединяться и другие активные участники антипутинской коалиции. В первую очередь – страны Балтии.

Это может быть и Турция. Учитывая налаженное и стабильное сотрудничество в военно-промышленной сфере и желание Турции усилить влияние в Черном море на фоне того, как мы там выбиваем Россию», - отметил он.

Также Коваленко указал, что «если взять исторические аналогии, ближайшая – это альянс Малая Антанта. Союз сформирован в 1920–1921 годах. Включал Чехословацкую республику, Румынское королевство, Королевство сербов, хорватов и словенцев. Целью была защита от венгерского ревизионизма и предотвращение реставрации Габсбургов».

Потенциальный альянс Великобритании, Польши, Украины и соседних государств естественно развивает концепцию Черноморской доктрины.

Такой союз, кроме безопасности, будет иметь серьезную экономическую составляющую - один из самых мощных торговых путей ХХ века.

Также он станет основным форпостом восточного фланга НАТО», - считает руководитель ЦПД СНБО.

Автор: Наталья Мамченко 

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В СНБО заявили о перспективах нового альянса по линии Великобритания, Польша, Украина, который не будет альтернативой НАТО

Форпостом восточного фланга НАТО может стать новый альянс, куда войдут Украина, Польша и Великобритания – руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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