Жительница Ивано-Франковска перечислила почти полмиллиона гривен виртуальному мошеннику-поклоннику

56-летняя женщина перечислила своему виртуальному поклоннику, который якобы хотел на ней жениться, почти 500 тысяч гривен.

56-летняя жительница Ивано-Франковска стала жертвой Интернет-мошенника, который якобы хотел на ней жениться. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Женщина рассказала, что на одном из сайтов ей написал иностранец, представившийся якобы работающим в Сирии врачом. Между ними завязалось тесное общение, после чего мужчина сообщил, что хочет жениться на заявительнице в Украине. Но для того, чтобы иностранец получил разрешение на выезд из Сирии, ей необходимо отправить электронное письмо якобы в ООН. В дальнейшем в переписке представитель якобы ООН направил заявительнице реквизиты для оплаты услуг.

Женщина оплатила "невесте" перелет, страхование и разрешение на выезд по реквизитам, посланным поклонником, несколькими транзакциями.

Когда же поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители призывают граждан не перечислять деньги неизвестным лицам, которые под предлогом дружбы или романтических отношений втираются в доверие и под разными предлогами просят прислать деньги.

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