Нового директора Бюро економічної безпеки будуть відбирати міжнародні експерти – Комітет схвалив законопроект

Комітет схвалив законопроект про реформу Бюро економічної безпеки.

Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 19 червня розглянув та схвалив законопроект 10439 про реформу Бюро економічної безпеки. Дана версія проекту вносилася Урядом в січні 2024 року, потім була відправлена на повторне перше читання, і врешті доопрацьована Комітетом і прийнята за основу 11 квітня.

Наразі фінальний текст, який рекомендує схвалити Комітет, невідомий, втім, всі версії цієї реформи передбачають, що нового директора БЕБ будуть обирати за вирішального голосу міжнародних експертів.

Так, до складу конкурсної комісії пропонується увести 3 осіб, які визначені Кабміном і 3 осіб, які Уряд визначить на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше 4 членів конкурсної комісії, у тому числі не менше 2 членів конкурсної комісії від міжнародних та іноземних організацій.

Фінансування діяльності конкурсної комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Конкурсна комісія відбирає не більше двох кандидатів, які відповідають вимогам, встановленим до посади директора БЕБ і подає на розгляд прем’єр-міністру не більше двох кандидатур. Прем’єр-міністр вносить одну кандидатуру для призначення Кабміном.

Також законопроектом пропонувалося встановити, що особа не може бути призначена на посаду в БЕБ, якщо вона відмовилася від проходження поліграфа.

Крім того, кожні 2 роки пропонується проводити аудит БЕБ комісією у складі 3 осіб, які призначаються на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

Фінансування діяльності Комісії з проведення оцінки та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Також пропонується провести атестацію працівників БЕБ, предметом якої є оцінка професійної компетентності, рівня спеціальних знань та умінь, професійної етики та доброчесності. Атестація проводиться атестаційними комісіями, утворення та визначення складу яких здійснюється директором БЕБ.

Автор: Наталя Мамченко

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