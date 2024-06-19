Ночная атака «шахедами»: во Львове разрушено здание научно-исследовательского института

Войска рф повредили административное здание государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

Фото - Андрей Садовый, коллаж - sud.ua

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В ночь на среду, 19 июня, войска рф атаковали Украину «шахедами».

В результате вражеской атаки во Львове потерпело разрушение административное здание НИИ ветеринарных препаратов и кормовых добавок на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Фиксуем еще одно разрушение в результате ночной атаки «шахедов». Научно-исследовательский институт во Львове», – отметил он.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что было повреждено административное здание государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

По его словам, обломки БПЛА разрушили кровлю, стены и перекрытие 2 этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров.

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