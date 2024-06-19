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В ВМС объяснили, сохранилась ли угроза высадки десанта в Одессе

12:44, 19 июня 2024
Они могут попробовать, но чем это закончится, все знают, - спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
В ВМС объяснили, сохранилась ли угроза высадки десанта в Одессе
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Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что нет никакой угрозы высадки морского десанта россии ни в Одесской области, ни в любой другой части Украины.

По его словам, десантные возможности рф сильно снижены.

"Надо понимать, что, во-первых, десантные способности врага сильно снижены. Из 14 кораблей в строю остается пять. Во-вторых, подойти к нашему берегу они не могут. Большие корабли не так быстры. И, соответственно, это будет очень легкая цель. Они могут попробовать, но чем это закончится, все знают: высадятся они на берег – их там все умертвят, плюс там все заминировано", - сказал Дмитрий Плетенчук интервью РБК-Украина.

В частности, он отметил, что операции по десантированию на море являются самым тяжелым видом морских операций. Такие операции обычно выполняются в рамках общевойсковых действий, когда, например, на суше ведется крупная военная операция, а с моря нужно поддержать эти действия, заставить противника растянуть свои силы.

"В начале широкомасштабного вторжения они так пытались сделать, когда подошли к нашим берегам, потому что они также пытались обойти по суше Николаев, через Вознесенск и зайти в Одесскую область, чтобы вообще отрезать Украину от моря. Но потом они откатились от Николаева и эта операция потеряла смысл", - резюмировал представитель ВМС.

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