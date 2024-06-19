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Народні депутати схвалили законопроект про Військову поліцію, яка матиме право проникати до житла в певних випадках

11:32, 19 червня 2024
Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і у невідкладних випадках, пов'язаних з безпосереднім переслідуванням осіб, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.
Народні депутати схвалили законопроект про Військову поліцію, яка матиме право проникати до житла в певних випадках
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Верховна Рада 19 червня прийняла в першому читанні законопроект про Військову поліцію №6569-д, повідомляють народні депутати з пленарної зали.

Нагадаємо, 5 червня Верховна Рада підтримала зняття з розгляду законопроектів, які стосуються створення в Україні Військової поліції для «проведення додаткових консультацій». Комітет не повідомляв, чи було доопрацьовано текст законопроекту. Разом з тим, на прийнятті закону наполягає Міністерство оборони.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 30 травня рекомендував парламенту ухвалити законопроект про Військову поліцію 6569-д та супровідний 6570-д, який передбачає внесення змін до КУпАП, КК та КПК.

Зокрема, Військова поліція під час проведення заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, буде наділена повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти і проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

Крім того, Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

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За невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн. Відповідні норми передбачає законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження діяльності Військової поліції 6570-д.

Автор: Наталя Мамченко 

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