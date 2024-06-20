Військова поліція зможе матеріально заохочувати викривачів і залучати їх на договірних засадах

Законопроект про створення Військової поліції передбачає, що вона здійснює співпрацю з особами, у тому числі на договірних засадах, для отримання інформації про злочини, запобігання яким належить до компетенції Військової поліції, а також про загрози щодо державного майна чи військових об’єктів.

Військова поліція зможе на договірних засадах залучати фізичних осіб-викривачів, а також матеріально і морально їх заохочувати. Про це йдеться у прийнятому 19 червня Верховною Радою законопроекті про Військову поліцію №6569-д.

Зокрема, передбачається, що оперативні підрозділи Військової поліції здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також проводять слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, відповідно до Закону про ОРД та КПК.

Також Військова поліція має право «здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень».

Передбачається, що Військова поліція здійснює оперативно-розшукову діяльність в порядку, визначеному Законом «Про оперативно-розшукову діяльність», на умовах конфіденційності та добровільності здійснює співпрацю з особами, у тому числі на договірних засадах, для отримання інформації про кримінальні та інші правопорушення, запобігання яким та припинення яких належить до компетенції Військової поліції, а також про загрози щодо державного майна чи військових об’єктів.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» детально описували даний законопроект про створення Військової поліції.

Крім того, за невиконання вимог подання чи інших законних вимог посадових осіб Військовій поліції зможуть штрафувати до 17 000 грн. Відповідні норми передбачає схвалений 19 червня в першому читанні Верховною Радою законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження діяльності Військової поліції 6570-д.

Відзначимо, що даний проект йде вкупі з основним законопроектом 6569-д про Військову поліцію, який теж схвалений 19 червня за основу.

Автор: Наталя Мамченко

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