Мобілізаційний вік необхідно понизити до 21 року — вважають у 3-й ОШБр

У Третій штурмовій бригаді також виступають за розроблення державної програми підготовки до служби учнів та студентів.

Як відомо, народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський заявляв, що зниження призовного віку з 27 до 25 років може стати не останньою зміною.

Заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов вважає, що мобілізаційний вік необхідно понизити до 21 року і розробити державні програми підготовки до служби учнів та студентів. Про це він сказав у коментарі «Новини. LIVE».

«Нам потрібно вливання свіжої молодої думки в ЗСУ. Зараз відбувається багато реформ у застосуванні озброєння на передовій, включаючи використання FPV-дронів, і це те, з чим вони зможуть справитися», – сказав військовий.

Також Родіон Кудряшов додав, що виступає за те, щоб почали реалізовуватись програми серед цивільних і в навчальних закладах щодо підготовки до майбутніх небезпек.

«Це вишколювання щодо медицинської підготовки, вишколювання щодо того, що робити під час обстрілів, як реагувати на тривоги», - додав він.

Крім того, про те, що мобілізація в нашій державі повинна починатися з 20 років, зазначав ветеран АТО та очільник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Під час інтерв'ю УП він зауважив, що «…на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу… 25 років — о'кей, але вже пізно. Нам треба приймати непопулярні рішення, або в майбутньому нас чекатимуть ще більші проблеми».

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