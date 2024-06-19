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Мобилизационный возраст необходимо снизить до 21 года — считают в 3-й ОШБр

11:24, 19 июня 2024
В Третьей штурмовой бригаде также выступают за разработку государственной программы подготовки к службе учеников и студентов.
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Как известно, народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский заявлял, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет может оказаться не последним изменением. 

Заместитель командира 3-й ОШБР Родион Кудряшов считает, что мобилизационный возраст необходимо снизить до 21 года и разработать государственные программы подготовки к службе учащихся и студентов. Об этом он сказал в комментарии «Новости. LIVE».

«Нам нужно вливание свежего молодого мнения в ВСУ. Сейчас проходит много реформ в применении вооружения на передовой, включая использование FPV-дронов, и это то, с чем они смогут справиться», – сказал военный.

Также Родион Кудряшов добавил, что выступает за то, чтобы начали реализовываться программы среди гражданских и учебных заведений по подготовке к будущим опасностям.

«Это вышколивание по поводу медицинской подготовки, вышколивание по поводу того, что делать во время обстрелов, как реагировать на тревоги», - добавил он.

Кроме того, о том, что мобилизация в нашем государстве должна начинаться с 20 лет, отмечал ветеран АТО и глава волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Во время интервью УП он отметил, что «…по моему мнению, мобилизация должна происходить уже с 20 лет. Мы слишком много потеряли время… 25 лет — о'кей, но уже поздно. Нам нужно принимать непопулярные решения или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы».

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