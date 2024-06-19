Рада одобрила законопроект о штрафах до 17 тысяч грн за невыполнение требований Военной полиции

Военную полицию наделят правом во время проведения проверок или служебных расследований обращаться с запросами к юридическим лицам всех форм собственности, обязательными к выполнению.

За невыполнение требований представления или других законных требований должностных лиц военной полиции смогут штрафовать до 17 000 грн. Соответствующие нормы предусматривает одобренный 19 июня в первом чтении Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о введении деятельности Военной полиции 6570-д.

Отметим, что данный проект идет вместе с основным законопроектом 6569-д о Военной полиции, тоже одобренный 19 июня за основу.

В частности, проектом 6570-д в КУоАП вводится новая статья 188-58 «Невыполнение законных требований должностных лиц Военной полиции».

В соответствии с ней непредоставление информации Военной полиции по запросу их должностных лиц, предоставление заведомо недостоверной информации, предоставление не в полном объеме, нарушение установленных законом сроков ее предоставления, уведомление третьих лиц о том, что о них собирается такая информация – влекут наложение штрафа от 4 250 грн до 6 800 грн.

Невыполнение или несвоевременное исполнение требований представления или других законных требований должностных лиц Военной полиции относительно устранения причин и условий, способствовавших нарушению законодательных актов, - влекут наложение штрафа от 6 800 грн до 10 200 грн или арест с содержанием на гауптвахте на срок до 10 дней.

Невыполнение или несвоевременное исполнение требований представления или других законных требований должностных лиц Военной полиции относительно устранения нарушения требований законодательных актов - влекут наложение штрафа от 10 200 грн до 17 000 грн или арест с содержанием на гауптвахте на срок от 10 до 15 суток.

Отметим, что основной законопроект 6569-д предусматривает, что Военная полиция и ее уполномоченные должностные лица для обеспечения выполнения возложенных на них задач вправе направлять запросы о предоставлении информации, необходимой для выполнения полномочий ВП.

А именно, Военная полиция в пределах полномочий во время проведения служебных проверок или служебных расследований может обращаться с запросом о предоставлении информации в органы военного управления, воинские части, учреждения и предприятия Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, а также их должностным лицам.

Субъекты, которым адресован запрос ВП о предоставлении информации, обязаны в течение 10 дней со дня его получения рассмотреть и предоставить ответ по поднимаемым в нем вопросам. В случае невозможности рассмотрения запроса в определенный срок, субъекты официальным письмом сообщают об этом уполномоченное лицо Военной полиции с изложением причин продления срока рассмотрения. Срок рассмотрения запроса Военной полиции о предоставлении информации с учетом продления не может превышать 30 дней со дня его получения.

Нарушение субъектами сроков предоставления или непредоставления информации по запросу Военной полиции, предоставления недостоверной информации или информации в неполном объеме влекут ответственность.

Кроме того, Военная полиция во время проведения проверок или служебных расследований может обращаться с запросом о предоставлении информации в органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица всех форм собственности, учреждения и организации с целью выполнения задач, возложенных на Военную полицию.

Также военная полиция проводит служебные расследования и служебные проверки, а при наличии оснований – направляет представление об устранении нарушений закона, причин и условий, которые им способствовали, по результатам служебных расследований и проверок вносить в пределах своей компетенции воинским частям органам военного управления представление об устранении. нарушений закона, причин и условий, способствующих им.

Так, в случае выявления нарушения требований законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности, Начальник Военной полиции или руководитель территориального органа управления Военной полиции вносят объекту проверки обязательное для выполнения представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствуют, в котором указываются выявленные факты и правонарушения, требования и сроки для пресечения и устранения нарушений законодательных и нормативно-правовых актов, причин и условий, которые им способствовали, а также предложения к уполномоченным лицам о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Срок для устранения нарушения требований законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности устанавливается в представлении, но не может быть больше 10 дней. Срок устранения причин и условий, способствовавших нарушению законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности составляет 30 дней.

Объект проверки принимает меры по устранению нарушений законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности, причин и условий, о нем способствуют и информирует о принятых мерах управления военной полиции, который вынес представление. Нарушение сроков, предусмотренных в представлении и невыполнении требований представления Военной полиции, влекут ответственность.

В случае выявления по результатам проведенной проверки или служебного расследования обстоятельств, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения, начальник Военной полиции или руководитель территориального органа ВП обязан безотлагательно направить соответствующие материалы в орган досудебного расследования или прокуратуры.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, сможет проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомление органа досудебного расследования и прокуратуры.

Автор: Наталья Мамченко

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