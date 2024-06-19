В Україні існує недобросовісне застосування податковими органами норм щодо Platts – юрист

На XII Міжнародному судово-правовому форумі, який відбувся у Києві минулого тижня, адвокат Євген Дядюк підняв «вічну» (на його думку) тему, яка стосується взаємодії з податковими органами та добросовісності останніх у спорах із трансфертного ціноутворення.

Фото: Юридична практика

На XII Міжнародному судово-правовому форумі, який відбувся у Києві минулого тижня, адвокат Євген Дядюк підняв «вічну» (на його думку) тему, яка стосується взаємодії з податковими органами та добросовісності останніх у спорах із трансфертного ціноутворення.

За словами адвоката, податкові органи в Україні займаються «недобросовісним вибірковим застосуванням норм щодо Platts» (підп. 14.1.269-270 ст. 14 Податкового кодексу), які регулюють відносини оподаткування рентної плати з видобування корисних копалин, але податківці використовують їх для визначення ціни в контрольованих операціях у трансфертному ціноутворенні.

«Cумніви трактують на користь платника податку» чи «сумніви трактують на користь податкового органу» – це питання, яке часто стає предметом судових розглядів», – зазначив Дядюк на форумі.

Як приклад, він навів заборону ретроактивної дії норм права в частині застосування фінансової відповідальності до платників податків, підкреслюючи, що наразі податкові органи застосовують до платників податків відповідальність за умисні винні порушення, які на момент вчинення не визначались як порушення у Податковому кодексі, що прямо порушує приписи Конституції України.

Також Євген Дядюк звернув увагу на проблему суперечливої поведінки податкових органів.

«Заборона суперечливої поведінки та практика ЄСПЛ є ключовими факторами у вирішенні податкових спорів», – наголосив юрист, посилаючись на Критерії Енгеля встановлені ЄСПЛ та відповідні рішення Верховного Суду, які їх активно використовують.

Нагадаємо, сесія другого робочого дня XII Міжнародного судово-правового форуму була присвячена важливим аспектам судового захисту бізнесу в Україні. Модерував дискусію партнер АО «Шкребець і Партнери» Антон Мартиненко. Юристи обмінялися професійним досвідом та почули думки як із боку судової влади, так і з боку адвокатів-практиків.

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