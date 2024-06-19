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Обновление перечня потребителей с гарантированным электроснабжением планируется завершить к 1 июля, — Госэнергонадзор

13:02, 19 июня 2024
Список объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам – на летний и зимний.
Обновление перечня потребителей с гарантированным электроснабжением планируется завершить к 1 июля, — Госэнергонадзор
Фото: sies.gov.ua
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Обновление перечня потребителей с гарантированным электроснабжением планируется завершить к 1 июля. Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

По его словам, сейчас процесс обновления происходит в каждой области.

«В настоящее время во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях – более сотни потребителей. Логика процесса состоит в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, в то же время, не создавая чрезмерной нагрузки на других», – отметил Слободян.

Также он отметил, что перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам – на летний и зимний.

«Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него. Связано это с тем, что рядом с такими объектами к линиям электропередачи подключены многие другие потребители, которые могут быть задействованы в графиках отключений», – пояснил глава Госэнергонадзора.

Кроме того, там, где нельзя питать объекты на разные линии электропередачи, рассматривается возможность ручного переключения в случае применения графиков отключений. В частности, такая практика применялась зимой 2022 – 2023 годов, которая достаточно эффективна для достижения социальной справедливости. Такое переключение осуществляется в сети среднего напряжения 10 кВ.

 «К сожалению, на сегодняшний день не все сети у нас полностью автоматизированы и далеко не все части сети можно выключать и включать дистанционно. Иногда нужно выехать в какой-то распределительный пункт и там уже на месте выключить часть линии. Это, конечно, нуждается в дополнительных усилиях операторов системы распределения», – отметил он.

Относительно графиков почасовых отключений Слободян напомнил, что войска России нанесли серьезные разрушения, а кое-где полностью уничтожили объекты маневровой генерации, что повлекло за собой дефицит электроэнергии и потребность введения стабилизационных отключений.

В ближайшие полтора месяца ожидается несколько сложная ситуация со снабжением электроэнергией.

Облегчение ожидается в августе с учетом завершения ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшения количества объектов с гарантированным электроснабжением.

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