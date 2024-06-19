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Pfizer скрывала данные о вреде своей вакцины, — прокурор американского штата Канзас

12:14, 19 июня 2024
Утверждается, что вскоре после внедрения вакцины Pfizer скрыла доказательства того, что прививка вызвала осложнения беременности, включая выкидыш, а также миокардит и перикардит.
Pfizer скрывала данные о вреде своей вакцины, — прокурор американского штата Канзас
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Компания Pfizer скрывала данные о вреде своей вакцины от коронавируса. Такое обвинение выдвинул против фармацевтической компании американский штат Канзас. Его прокурор подал иск на Pfizer, сообщает Reuters.

Власти штата считают, что фармацевтический гигант "ввел в заблуждение" общественность.

В иске утверждается, что вскоре после внедрения вакцины в начале 2021 года компания Pfizer скрыла доказательства того, что прививка вызвала осложнения беременности, включая выкидыш, а также миокардит и перикардит.

Также генпрокурор штата обвиняет Pfizer в искажении данных об эффективности вакцинации с целью заработка на людях и требует неустановленной денежной компенсации.

"Заявления, сделанные Pfizer по ее вакцине против COVID-19, были точными и научно обоснованными", - говорится в заявлении компании, добавляя, что иск не имеет оснований.

Напомним, что фармацевтическая компания AstraZeneca признала в суде, что ее вакцина против COVID-19 может вызвать в редких случаях побочные эффекты.

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