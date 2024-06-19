На Закарпатье ввели ограничения в связи с усилением охраны границы: перечень запретов

В частности, запрещается движение автомобилей и нахождение лиц вне населенных пунктов и дорог, отсутствующих в реестре автодорог и ведущих к государственной границе, в период с 22:00 до 05:00.

Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье в приграничной зоне ввели дополнительные ограничения. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Их ввели с целью защиты национальной безопасности, усиления контроля за соблюдением правил пограничного режима и предотвращения правонарушений на госгранице Украины.

Временные ограничения введены в пограничной полосе в пределах Батовской, Косонской, Великобойганской, Береговской, Вилоцкой, Пийтерфолвовской, Королевской, Вышковской, Тячевской, Бедевлянской, Тересвянской, Солотвинской, Великобычковской, Раховской, Богданской территориальных общин Береговского, Хустского, Тячевского и Раховского районов.

В пределах пограничной полосы запрещается:

производство работ, движение транспорта и пребывания, нахождение лиц за пределами населенных пунктов и дорог, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и не обеспечивают передвижение в установленные пункты пропуска через государственную границу и между населенными пунктами, в период с 22.00 до 05.00 ;

остановка транспорта на обочине дорог, вне установленных автомобильных стоянок, не связанная с техническими неисправностями;

перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах, специализировано назначение или зарегистрированных в установленном порядке;

использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов до окончания правового режима военного положения.

В ГПСУ добавили, что ограничения не распространяются на должностных или служебных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, военнослужащих ВСУ и других военных формирований, работников коммунальных служб, экстренной медицинской помощи, субъектов государственной и коммунальной собственности. целью исполнения возложенных на них полномочий.

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