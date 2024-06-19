На Закарпатье ввели ограничения в связи с усилением охраны границы: перечень запретов

На Закарпатье в приграничной зоне ввели дополнительные ограничения. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.
Их ввели с целью защиты национальной безопасности, усиления контроля за соблюдением правил пограничного режима и предотвращения правонарушений на госгранице Украины.
Временные ограничения введены в пограничной полосе в пределах Батовской, Косонской, Великобойганской, Береговской, Вилоцкой, Пийтерфолвовской, Королевской, Вышковской, Тячевской, Бедевлянской, Тересвянской, Солотвинской, Великобычковской, Раховской, Богданской территориальных общин Береговского, Хустского, Тячевского и Раховского районов.
В пределах пограничной полосы запрещается:
В ГПСУ добавили, что ограничения не распространяются на должностных или служебных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, военнослужащих ВСУ и других военных формирований, работников коммунальных служб, экстренной медицинской помощи, субъектов государственной и коммунальной собственности. целью исполнения возложенных на них полномочий.
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